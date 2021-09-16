İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyede - Haberler
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İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyede

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyede

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısının 100'e düştüğü bildirildi.

Ülkede haziran sonundan bu yana ilk defa yeni vakalarda bu kadar düşüş kaydedildi.

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 101 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 75 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Buna göre ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 85 bin 739'a, vaka sayıları da 4 milyon 926 bin 324 kişiye ulaştı.

Aşılama süreci

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısının ülke nüfusunun yüzde 75,2'sine (35 milyon 688 bin 441 kişi) ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da vaka sayılarındaki azalmayla birlikte Madrid gibi bazı özerk yönetimlerde gelecek haftadan itibaren önlemlerin de gevşetileceği duyuruldu.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyede - Haberler
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