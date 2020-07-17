İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka artışı Katalonya ve Aragon odaklı sürüyor
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İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka artışı Katalonya ve Aragon odaklı sürüyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 628 yeni vaka artışı olduğunu açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka artışı Katalonya ve Aragon odaklı sürüyor
17.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:49

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 628 yeni vaka artışı olduğunu açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 4 artırarak toplamda 28 bin 420 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 628 olduğu belirtilirken, vakaların son üç gündür artması dikkati çekti.

Yeni vakalar Aragon (252) ve Katalonya (121) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı.

Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 260 bin 255'e çıktı.

Barselona'da yeni vakalara karşı ek tedbirler

Katalonya özerk hükümeti, Sağlık Bakanlığından farklı olarak bölgesinde dün 1300, bugün de 1100 yeni vaka açıkladı.

Yeni vakaların yoğunlaştığı Barselona kentinde ek tedbirler alan Katalan hükümeti, halka, "işe, alışverişe veya doktora gitme gibi mecburiyetler gerekmedikçe evden çıkmama ve yazlıklarına gitmeme" çağrısında bulundu.

Ayrıca 15 gün boyunca jimnastik salonları ve eğlence yerlerinin kapatılacağı, bar ve restoranlardaki müşteri kapasitelerinin düşürüleceği açıklandı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1682'ye çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 3 bin 312 artışla toplam vaka sayısının 48 bin 77'ye çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 314 artışla toplamda 32 bin 790 olarak verildi.

Kaynak: AA

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