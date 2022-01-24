İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 9 milyonu geçti - Haberler
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İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 9 milyonu geçti

İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 9 milyonu geçti
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 9 milyonu aşarken, bunun yüzde 44'ünün Omicron varyantının öne çıktığı son 3 aylık periyotta olduğu bildirildi.

İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 9 milyonu aşarken, bunun yüzde 44'ünün Omicron varyantının öne çıktığı son 3 aylık periyotta olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, 21-24 Ocak'taki Kovid-19 verilerini güncelledi.

Buna göre, son 3 günde 305 bin 432 kişide Kovid-19 vakasının tespit edildiği İspanya'da salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 9 milyon 280 bin 980'e çıktı.

Vakaların yüzde 44'ünün Omicron varyantının yaygın olarak görüldüğü son 3 aylık döneme ait olması dikkati çekti.

Ülkede her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka ortalaması da geçen haftaya nazaran 37 puanlık düşüşle 3 bin 381 olarak açıklandı.

Diğer yandan Kovid-19 nedeniyle son 3 günde 253 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 91 bin 994'e çıktı.

İspanya'da günlük Kovid-19 vakalarında son 5 gündür az da olsa düşüş görülüyor. Buna rağmen hastanelerdeki Kovid-19 hastası doluluk oranı halen yüksek seviyelerde bulunuyor.

Ülkede mevcut durumda 2 bin 261'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 617 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

Sağlık Bakanlığı, Omicron, İspanya, Ocak, Güncel, Haber

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