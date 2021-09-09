İspanya'da Kovid-19'da günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
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İspanya'da Kovid-19'da günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

İspanya'da Kovid-19'da günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır gözlenen günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki düşüş devam etti.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır gözlenen günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki düşüş devam etti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 763 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da iki hafta önce Kovd-19'dan günlük can kayıpları 140'ın üzerinde, yeni vakalar da 10 bin civarında seyrediyordu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 85 bin 218'e, vaka sayıları da 4 milyon 903 bin 21 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 140'a geriledi.

Aşılama süreci

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 73,6'sına (34 milyon 903 bin 802 kişi) ulaştı.

Ülkedeki 12-19 yaş arasındaki gençlerde Kovid-19 aşısı tamamlananların oranının da yüzde 52,5 olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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