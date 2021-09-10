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İspanya'da Kovid-19'da can kayıpları ve yeni vaka sayıları "orta riskli" grupta

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da Kovid-19'da can kayıpları ve yeni vaka sayıları

İspanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları ve yeni vakalarındaki düşüşle, pandeminin değerlendirme kriterlerine göre "orta riskli" düzeye geldi.

İspanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları ve yeni vakalarındaki düşüşle, pandeminin değerlendirme kriterlerine göre "orta riskli" düzeye geldi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 440 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Virüs nedeniyle son 1 haftadır hayatını kaybedenlerin 129'unun ise yaşlı bakımevlerinde kalanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 85 bin 290'a (30 bin 250'si yaşlı bakım evlerinde), vaka sayıları da 4 milyon 907 bin 461 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek, 131'e geriledi.

İspanya iki ay sonra ilk defa, salgında "orta riskli" gruba girdi.

Aşılama süreci

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı, ülke nüfusunun yüzde 73,9'una (35 milyon 70 bin 311 kişi) ulaştı.

Ülkedeki 12-19 yaş arasındaki gençlerde Kovid-19 aşısı tamamlananların oranının ise yüzde 55 olduğu belirtildi.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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