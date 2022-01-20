İspanya'da "kötülere" şalgam fırlatılan festival bir yıl aradan sonra yapıldı

İspanya'daki yüzlerce festivalden sadece biri olan "Jarramplas", kalabalığın ellerindeki şalgamları "kötüyü" temsilen maskeli ve zırhlı bir kişiye fırlattığı, çoğu kişiye garip gelen geleneğiyle günümüzde de ilgi çekmeye devam ediyor.

İspanya'daki yüzlerce festivalden sadece biri olan "Jarramplas", kalabalığın ellerindeki şalgamları "kötüyü" temsilen maskeli ve zırhlı bir kişiye fırlattığı, çoğu kişiye garip gelen geleneğiyle günümüzde de ilgi çekmeye devam ediyor.

İspanya'nın güneybatısındaki Caceres kentinin 1500 nüfuslu Piornal kasabasında her yıl 19-20 Ocak'ta düzenlenen Jarramplas festivali, geçen yıl Kovid-19 salgınından dolayı verilen aradan sonra bu yıl tekrar yapılmaya başlandı.

Kökeni Orta Çağ'a kadar uzanan Jarramplas en yaygın inanışa göre eskiden bölgedeki sığır hırsızlarının sokakta dolaştırılması ve halk tarafından üzerlerine sebze ve meyve atılarak cezalandırılması olarak biliniyor.

Günümüzde kötülükleri ve hırsızları kovduğu inancıyla sürdürülen gelenekte, "kötü" olarak zırhlı ve maskeli kostüm giyen, yüzü kapalı bir kişi kullanılırken, sebze ve meyve yerine artık sadece şalgam atılıyor.

Gün içerisinde 3-4 kez tekrarlanan etkinlikte 30-40 kilogramlık zırhlı ve maskeli kostüm giyen kişi tambur çalarak kasaba merkezinde kısa bir süre dolaşırken, bu esnada halk üzerine şalgam atarak onu cezalandırıyor.

Bu yıl ilk defa bir kadının da zırhlı kostümü giydiği festivalde toplam 23 ton şalgam atıldığı bildirildi.

Jarramplas, İspanya'da 2014'te ulusal turistik değer ilan edilmişti. Her yıl çok sayıda turist bu etkinliğe katılmak için Piornal'e gelirken, bu yıl salgın dolayısıyla sadece yerel halkın katılımına izin verildi.

AA muhabirine konuşan Piornal sakinlerinden Mireira, "Salgından dolayı bu yıl da Jarramplas'ın iptal edilmesi gündemdeydi ama son anda yapılmasına karar verildi. Bu bizi çok sevindirdi. Bu festival bizim için bir gurur kaynağı." dedi.