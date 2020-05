İspanya'da koronaya bağlı can kayıpları 50'nin altına düştü İspanya'da korona virüse bağlı can kayıpları 50'nin altına düştü.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 330 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle İspanya'da can kayıpları düşmeye devam ediyor. İspanya'da 14 Mart tarihinden bu yana korona virüse bağlı en düşük can kaybı yaşandı. Ülkede son 24 saatte 48 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı 27 bin 940'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 344 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 233 bin 37'ye ulaştı.

İspanya'da koronaya bağlı can kayıplarında 5 gündür düşüş devam ederken, ülkede ilk olarak 17 Mayıs tarihinde can kayıpları ilk defa 100'ün altına düşmüştü.

Öte yandan İspanya'da salgın nedeni ile 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 7 Haziran'a kadar uzatılırken, 6 yaş üstü her vatandaşın kamusal alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi. - MADRİD

