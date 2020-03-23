İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış - Haberler
İspanya, Madrid, Güncel

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

23.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:30
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda dün 1720 ölü, 28 bin 572 vaka bulunurken, son 24 saate göre verilen istatistiklere göre ölü sayısında en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

Bakanlık, ölü sayısını 2 bin 182, vaka sayısını da 33 bin 80 olarak açıkladı.

Ülkede acil serviste olan koronavirüs hastalarının sayısı da 2 bin 355 olarak verildi.

Bu arada Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı, düne göre 242 artışla 1263'e çıktı. Otellerin ve fuar alanının hastaneye dönüştürüldüğü Madrid'de Kovid-19 teşhisi konulan 10 bin 575 hasta bulunuyor.

Virüs, sağlık personelinin yüzde 12'sine bulaştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede 3 bin 475 sağlık personelinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunun toplamın yüzde 12'sine denk geldiği bildirildi.

Madrid'de 600 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konulurken, 1400 sağlıkçının da bu virüsün bulaştığı kişilerle direkt temas kurmaları nedeniyle önlem amacıyla evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.

Madrid özerk yönetim hükümeti yetkilileri, şu anda kentteki tüm hastanelerde yatan hastaların en az yüzde 60'ının Kovid-19 teşhisiyle tedavi gördüğünü, bazı hastanelerde bu oranın yüzde 100 olduğunu söyledi.

Ülkede Kovid-19 ile ilgili hızlı testlere bugün başlanırken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 640 bin hızlı test kitinin ilk olarak sağlık personellerine ve acil vakalara uygulanacağını daha sonra diğer hastalarda kullanılacağını ifade etti.

Ayrıca 62 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun solunum yolu enfeksiyonu sorunuyla Madrid'de hastaneye kaldırıldığı, kendisine yapılan Kovid-19 testinin sonucunun beklendiği bilgisi verildi.

Bu arada İspanyol basını, Başbakanı Pedro Sanchez'in de açıkladığı gibi Kovid-19 salgınında en kritik haftaya girildiğine vurgu yapıyor.

İspanya'da başta Madrid olmak üzere Katalonya, Bask, Castilla La Mancha gibi salgının yoğun görüldüğü bölgelerde Kovid-19 ile ilgili ölü ve vaka sayılarının bu hafta boyunca İtalya'daki gibi sürekli yüksek çıkması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da olağanüstü halin başladığı 14 Mart akşamından bu yana ülke genelinde yasakları ihlal edenlerden 60 binine cezai işlem uygulandığını, 600 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olağanüstü hali 11 Nisan'a kadar uzatma kararı alan İspanyol hükümeti, bunun için önümüzdeki günlerde meclisin onayını isteyecek.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

''Erkek terörünü durduracağız'' dedi, sevgilisi tarafından öldürüldü Haberler
''Erkek terörünü durduracağız'' dedi, sevgilisi tarafından öldürüldü
Aşı ne zaman bulunur? Türk profesör, yaptığı çıkışla umutları tüketti Haberler
Aşı ne zaman bulunur? Türk profesör, yaptığı çıkışla umutları tüketti
Virüs, zengin fakir ayırmıyor! Başbakan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı Haberler
Virüs, zengin fakir ayırmıyor! Başbakan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! 'Salgın süresince çift maaş alsınlar' Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası ve Ziraat Katılım da ödemeleri erteleme kararı aldı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası ve Ziraat Katılım da ödemeleri erteleme kararı aldı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Tom Hanks Cem Yılmaz Demet Şener Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Fransa Almanya
Şu an buradasınız: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 14:48:48. #1.15#
title