İspanya'da Koronavirüslü Doğum Günü Partisi Vaka Sayısını Artırdı
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İspanya'da Koronavirüslü Doğum Günü Partisi Vaka Sayısını Artırdı

Koronavirüs ile zorlu bir mücadele yürüten İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida kentinde yapılan bir doğum günü partisine katılanlar virüsü kaptı.

İspanya'da Koronavirüslü Doğum Günü Partisi Vaka Sayısını Artırdı
31.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:50

Koronavirüs ile zorlu bir mücadele yürüten İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida kentinde yapılan bir doğum günü partisine katılanlar virüsü kaptı. Yerel uzmanlar, bunun yaşamasından sonra sıkı karantina önlemlerinin devam etmesini istedi.

Uzmanlar; vaka sayısının, 14-21 Mayıs arasında 142'ye yükseldiğini söylüyor. Burada bulunan kurallara bakılırsa, maksimum 10 kişilik toplantı yapılabiliyor. Virologlara göre ülkede şu ana kadar COVID-19 kaynaklı 27.000'den fazla ölüm var. Hastalığa yakalanan kişilerin sayısı ise 284.986 civarında.

Uzmanlar hastalık konusunda defalarca uyardı

Ülkede uzun bir süredir karantina koşullarının gevşetilmesi tartışma konusuydu. İspanya Sağlık Bakanlığı COVID-19 departmanı başkanı Fernando Simón, bu konuda düzenli olarak uyarılar yapıyordu. Ona göre henüz normale dönmek için çok erken.

Fernando Simón, "Hepimiz ailelerimizle veya sevdiklerimle görüştüğümüz için ölüyoruz. Masum küçük bir parti, ikinci bir salgın dalgasına yol açabilir. Henüz normale dönmedik. Tehlike hala devam ettiği için, yavaş hareket etmeliyiz" dedi. Uzmanlara göre sadece dört COVID-19 hastası, diğer tüm insanlara virüsü bulaştırdı.

Henüz geçerli olan olağanüstü halin uzatılıp uzatılmayacağı kesin değil. Ülkedeki uzmanların açıkladığı verilere göre, 1 gün içerisinde COVID-19 kaynaklı bir ölüm gerçekleşti. Hafta içerisinde ölenlerin sayısı 39 oldu. Sizce önlemleri gevşetmek için henüz erken mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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