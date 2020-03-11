İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor
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İspanya, Avrupa, Madrid, Güncel

İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor

Avrupa'da İtalya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yaygın görüldüğü İspanya'da ölü ve vaka sayısındaki artış sürüyor.

11.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:48
İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor

Avrupa'da İtalya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yaygın görüldüğü İspanya'da ölü ve vaka sayısındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, günlük basın toplantısında, düne nazaran ölü sayısının 11 artışla 47'ye, vaka sayısının da 363 artışla 2 bin 2'ye çıktığını söyledi.

Simon, koronavirüs tespit edilen hastalardan 126'sının yoğun bakım ünitelerinde olduğunu ve bunların yüzde 81'inin Madrid'deki hastanelerde bulunduğunu belirtti.

Kovid-19 ile bağlantılı ölü ve vaka sayılarının yarısının Madrid özerk yönetiminde bulunduğunu dile getiren Simon, bu bölgede 31 ölü ve binden fazla vaka olduğu bilgisini paylaştı.

Simon, "En iyi durumda bu krizin birkaç ay daha sürmesini, beklendiği gibi gitmezse 4 aya kadar uzayabileceğini bekliyoruz." dedi.

İspanya'da başta Madrid, Rioja, Bask, Katalonya ve Valensiya özerk yönetimlerinde yaygın olan Kovid-19 halkın gündelik yaşamını da etkilerken, süpermarketlerdeki alışveriş yoğunluğu bugün de devam etti.

Tüm okulların ve üniversitelerin iki hafta süreyle kapatılması uygulamasının başladığı ve binden fazla kalabalığın olduğu etkinliklerin yasaklandığı Madrid ve Rioja bölgeleri ile Bask bölgesindeki iki kentte ayrıca kütüphane, müze, tiyatro, sinema gibi kalabalık yerler de kapalı tutuluyor.

Benzer kararlar Katalonya gibi İspanya'nın diğer özerk bölgelerinde de alınmaya başlandı.

Diğer yandan Madrid'de hastanelerde önceden tarihi belirlenmeyen ve aciliyeti olmayan ameliyatların ertelendiği açıklandı.

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Kaynak: AA

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