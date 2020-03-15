İspanya'da koronavirüs tedbirleri
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 15 gün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkent Madrid sokaklarında az sayıda insan görüldü.
15.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:29
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 15 gün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkent Madrid sokaklarında az sayıda insan görüldü.
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Kaynak: AA