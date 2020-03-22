İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor
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İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, düne göre 394'lük artışla 1720'ye, vaka sayısı ise 3 bin 646'lık artışla 28 bin 572'ye yükseldi.

22.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:12
İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, düne göre 394'lük artışla 1720'ye, vaka sayısı ise 3 bin 646'lık artışla 28 bin 572'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Bakanlık, Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda ölüm sayısını 1720, vaka sayısını ise 28 bin 572 olarak verdi.

İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda 24 saat önce 1326 ölü, 24 bin 926 vaka açıklanmıştı.

Bu arada salgın ülkede en çok Madrid, Bask ve Katalonya özerk yönetimlerini etkilemeye devam ediyor.

Başkent Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 200'den fazla artışla 1021'e, vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artışla 10 bine çıktı.

Kentte 40'tan fazla otel, toplamda 9 bin yataklı hastanelere dönüştürülürken, ihtiyaç duyulması halinde diğer otellerin de hastaneye dönüştürüleceği bilgisi verildi.

Ancak Kovid-19 bulaşan hastalarla ilgilenen sağlık personelinde de virüs görülmeye başlaması endişe yarattı. Sağlık koruma malzemeleri eksikliğinden yakınan Madrid özerk yönetimi yetkilileri, mevcut durumda aralarında doktorların da olduğu 200'den fazla sağlık personeline koronavirüs bulaştığını belirtti.

Koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısının en fazla olduğu diğer özerk yönetimler, şu şekilde sıralanıyor: "Katalonya (191), Castilla y La Mancha (112), Bask (97), Castilla y Leon (74), Valensiya (69) ve Endülüs (47)."

"En kötüsü önümüzdeki günlerde gelecek"

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün akşam televizyonda halka yaptığı konuşmada, bir kaç gün önce de vurguladığı "Gelecek günler çok zor olacak." sözünü yineledi.

"En kötüsü önümüzdeki günlerde gelecek ve kapasitemizin limitlerini zorlayacak." diyen Sanchez, "Çok kritik bir andayız. Kendimizi psikolojik olarak hazırlamalıyız. Gelecek haftanın sonuna çok güçlü bir şekilde ulaşmak zorundayız, risk her yerde." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kovid-19'dan dolayı 14 Mart akşamı, ülke genelinde 15 gün olağanüstü hal ilan eden hükümet, şimdiden bunu 15 gün daha uzatacağını duyurdu.

Başbakan Sanchez, olağanüstü halin uzatılacağına ilişkin aldıkları kararı video konferans yöntemiyle ülkedeki 17 özerk yönetimin başkanıyla da paylaştı.

İlk olarak Bakanlar Kurulundan çıkması yeterli olan olağanüstü hal kararı, uzatıldığı takdirde meclis oylaması yapılacak.

İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

Kaynak: AA

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İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

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