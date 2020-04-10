İspanya'da koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık personellerine destek İspanya'nın başkenti Madrid'deki Gregorio Maranon Hastanesi'nin acil servisi önünde toplanan sağlık personelleri, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kendilerine destek veren İspanyol polisini alkışlayarak, teşekkür etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Gregorio Maranon Hastanesi'nin acil servisi önünde toplanan sağlık personelleri, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kendilerine destek veren İspanyol polisini alkışlayarak, teşekkür etti. Kaynak: AA