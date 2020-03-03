İspanya'da korona virüsünden ilk ölüm
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İspanya'da korona virüsünden ilk ölüm

İspanya'da korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı açıklandı.

03.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:15
İspanya'da korona virüsünden ilk ölüm

'da korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle 'da bilanço artıyor. İspanya'da yerel bir sağlık yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Valencia bölgesindeki erkek bir hastanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ülkede, 145 korona virüsü vakası bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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