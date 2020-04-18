- İspanya'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti
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İspanya, Güncel

- İspanya'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti

- İspanya'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti İspanya'da son 24 saatte Korona virüs nedeniyle 565 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, salgında ölenlerin sayısı 20 bin 43'e yükseldi.

18.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:51
- İspanya'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti

- İspanya'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti

MADRİD - İspanya'da son 24 saatte Korona virüs nedeniyle 565 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, salgında ölenlerin sayısı 20 bin 43'e yükseldi.

Korona virüs salgınıyla mücadele eden İspanya'da son 24 saate 565 kişi hayatını kaybetti. İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni can kayıpları sonucu ülkede virüsten ölenlerin sayısının 20 bin 43'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 191 bin 726'ya yükseldiği belirtildi.

İspanya'da günlük test sayısı 47 bini buluyor

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede son üç haftadır günlük 40 bin ila 47 bin arasına korona virüs testi yapıldığını söyledi. Illa, yapılan toplam test sayısının ise 930 bin 230'a ulaştığını kaydetti.

Kaynak: İHA

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