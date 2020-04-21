İspanya'da korona virüs nedeniyle can kaybı 21 bin 282'ye yükseldi İspanya'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 430 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 430 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı sayısı 21 bin 282'ye yükseldi.

Korona virüs salgınıyla mücadele eden İspanya'da son 24 saate 430 kişi hayatını kaybetti. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni can kayıpları sonucu ülkede virüsten ölenlerin sayısının 21 bin 282'ye yükseldiği ifade edildi. ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 204 bin 178'ye ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA