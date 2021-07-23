İspanya'da korkutan orman yangını
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İspanya'da korkutan orman yangını

İspanya'da korkutan orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İspanya'nın Girona kentinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 110 hektarlık alanı küle çevirdi.

İspanya'nın Girona kentinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 110 hektarlık alanı küle çevirdi.

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi'nde yer alan Girona kentinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgenin tamamını yoğun duman sardı. Yangını söndürmek için 60 itfaiye ekibinin yoğun çaba harcadığı çalışmalara havadan da helikopterle destek verildi. Yaklaşık 110 hektarlık alan küle dönerken, itfaiye erleri yeni sıcak hava dalgasının gelmesiyle bugün yangının şiddetini arttırmasından endişe ediyor.

(İHA)

İspanya'da korkutan orman yangını
İspanya'da korkutan orman yangını
İspanya'da korkutan orman yangını
İspanya'da korkutan orman yangını
İspanya'da korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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