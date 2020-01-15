İspanya'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

15.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:30

İspanya'da kimyal fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, oluşan şok dalgası nedeniyle yakınlarda bulunan bir ev çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İspanya'nın Tarragona kentindeki La Canonja bölgesinde bulunan kimya fabrikasında dün akşam patlama meydana geldi. Yerel medya, pPatlama sonucu oluşan şok dalgası nedeniyle, yakında bulunan bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri 8 kişinin yaralandığını belirtirken, patlama nedeniyle herhangi bir kimyasal tehlike bulunmadığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anı-Patlama sonrası çıkan yangın-Yükselen alevler

-Detaylar

Kaynak: DHA