İspanya'da kimya fabrikasında patlama: 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

15.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:25

İspanya'nın doğu kıyısında bulunan Tarragona kentindeki bir petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, en az 9 kişi de yaralandı. Yetkililer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.



Barselona'nın 90 kilometre güneyinde yer alan La Canonja adlı petrokimya şirketinde meydana gelen olay sonrası bir kişi de kayıp olarak açıklanırken, Katalonya özerk yönetimi bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle