İspanya'da kimya fabrikasında patlama: 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı
İspanya'nın doğu kıyısında bulunan Tarragona kentindeki bir petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, en az 9 kişi de yaralandı.
15.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:21
İspanya'nın doğu kıyısında bulunan Tarragona kentindeki bir petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, en az 9 kişi de yaralandı. Yetkililer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Patlama sonrası bir kişinin de kayıp olduğu belirtildiView on euronews
Kaynak: Euronews.com