İspanya'da Katalonya Krizi Büyüyor

İspanya hükümeti, Katalonya özerk yönetiminin düzenlemek istediği referandumu engellemenin yollarını arıyor



Madrid Cumhuriyet Savcılığı, referandum kararı alan Katalan parlamentosunun ileri gelenleri hakkında cezai kovuşturma başlatacağını açıkladı.



Başbakan Mariano Rajoy, bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Bu yasa dışı, uydurma ve acemi bir şekilde gündeme getirilen referandum gerçekleşmeyecek. Kendi geleceğini belirleme konusunda referandum olamaz, bu konuda yasalar İspanyol halkına bu izni vermiyor. Bu tür bir girişim kesinlikle yasalara aykırı. Hiç bir koşulda ne hükümet ne mahkemeler bunu hoş görebilir."



İspanya'da iktidarın dışında muhalefet partileri de, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı referandum kararına karşı çıkan açıklamalar yapıyor.



Basın çıkan haberlerde ise referandumuna gitme kararı alarak kurumsal kriz yaratan Katalonya'daki gelişmelerin, İspanya'nın kredi notunu düşürme riski taşıdığı yorumu yapılıyor.



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Tags: Bağımsızlık İspanya Gepost: 07 september 2017