İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü

İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.

18.10.2019 14:05

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.

Kaynak: Euronews.com

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