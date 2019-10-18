İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü
İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.
18.10.2019 14:05
İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.
Kaynak: Euronews.com