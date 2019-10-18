İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü

İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü

İspanya'da Yüksek Mahkeme’nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.

18.10.2019 09:42
İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.


Göstericiler, perşembeyi cumaya bağlayan gece, kent merkezindeki çöp kutularını ve mağazaları ateşe verirken, bazı bölgelerde yağmalama olayları gerçekleşti. Belediye, 400'den fazla çöp varilinin ateşe verildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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