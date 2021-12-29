İspanya'da karantina süresinin kısaltılması gündemde - Haberler
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İspanya'da karantina süresinin kısaltılması gündemde

AA / Muath Hamed - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hastane binası Hastane önünde bekleyenler Aşı olanlar Kent merkezi MADRİD - Koronavirüs salgını kapsamında dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı yeni bir dalga yaşanırken ve günlük vaka sayısının 100 bini bulmasına rağmen İspanya'da testi pozitif çıkanların 10 gün olan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastane binası

Hastane önünde bekleyenler

Aşı olanlar

Kent merkezi MADRİD - Koronavirüs salgını kapsamında dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı yeni bir dalga yaşanırken ve günlük vaka sayısının 100 bini bulmasına rağmen İspanya'da testi pozitif çıkanların 10 gün olan karantina sürelerinin 7'ye indirilmesi planlanıyor.

İspanya'da karantina süresinin kısaltılması gündemde

İspanya'da karantina süresinin kısaltılması gündemde

İspanya'da karantina süresinin kısaltılması gündemde

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AA / Muath Hamed - Son Dakika Haberleri

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