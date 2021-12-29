İspanya'da karantina süresinin kısaltılması gündemde
AA / Muath Hamed - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hastane binası Hastane önünde bekleyenler Aşı olanlar Kent merkezi MADRİD - Koronavirüs salgını kapsamında dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı yeni bir dalga yaşanırken ve günlük vaka sayısının 100 bini bulmasına rağmen İspanya'da testi pozitif çıkanların 10 gün olan...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hastane binası
Hastane önünde bekleyenler
Aşı olanlar
Kent merkezi MADRİD - Koronavirüs salgını kapsamında dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı yeni bir dalga yaşanırken ve günlük vaka sayısının 100 bini bulmasına rağmen İspanya'da testi pozitif çıkanların 10 gün olan karantina sürelerinin 7'ye indirilmesi planlanıyor.