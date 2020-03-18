İspanya'da karantina altında DJ performansı
İspanya'da bir DJ, akşam saatlerinde evinin balkonunda konser verdi.
18.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:07
İspanya'da bir DJ, akşam saatlerinde evinin balkonunda konser verdi. O anlar görüntülendi.
Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen İspanya'da bir DJ evinin balkonunda konser verirken görüntülendi. Aynı çevrede yaşayan kişilerin de evlerinden performansı izlediği ve DJ'in yönlendirmelerine eşlik ettiği görüldü. Öte yandan İspanya'da virüsten etkilenenlerin sayısı 11,826'ya ulaşırken ülke genelinde 533 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: DHA