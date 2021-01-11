İspanya'da kar sorununun yerini buzlanma aldı

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Kar temizleme çalışmaları MADRİD - İspanya'yı hafta sonu etkisi altına alan kar yağışı günlük hayatı aksatmaya devam ediyor. Başkent Madrid'de sadece ana yollar kısmi olarak ulaşıma açılırken, ara yollardaki ulaşım sorunu devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli