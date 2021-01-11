İspanya'da kar sorununun yerini buzlanma aldı
11.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:51
Genel görüntüler Kar temizleme çalışmaları MADRİD - İspanya'yı hafta sonu etkisi altına alan kar yağışı günlük hayatı aksatmaya devam ediyor.
Genel görüntüler
Kar temizleme çalışmaları MADRİD - İspanya'yı hafta sonu etkisi altına alan kar yağışı günlük hayatı aksatmaya devam ediyor. Başkent Madrid'de sadece ana yollar kısmi olarak ulaşıma açılırken, ara yollardaki ulaşım sorunu devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli