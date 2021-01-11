İspanya'da kar sorununun yerini buzlanma aldı
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İspanya'da kar sorununun yerini buzlanma aldı

11.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:51

Genel görüntüler Kar temizleme çalışmaları MADRİD - İspanya'yı hafta sonu etkisi altına alan kar yağışı günlük hayatı aksatmaya devam ediyor.

Genel görüntüler

Kar temizleme çalışmaları MADRİD - İspanya'yı hafta sonu etkisi altına alan kar yağışı günlük hayatı aksatmaya devam ediyor. Başkent Madrid'de sadece ana yollar kısmi olarak ulaşıma açılırken, ara yollardaki ulaşım sorunu devam ediyor.

İspanya'da kar sorununun yerini buzlanma aldı
İspanya'da kar sorununun yerini buzlanma aldı
İspanya'da kar sorununun yerini buzlanma aldı
İspanya'da kar sorununun yerini buzlanma aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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