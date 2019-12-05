İspanya'da kalbi 6,5 saat duran kadın hayata döndürüldü

05.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:22

İspanya'da vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadının hayata döndürüldüğü ve vücudunda kalıcı nörolojik hasar oluşmadığı bildirildi.

İspanya'nın La Vanguardia gazetesinde yer alan habere göre, 3 Kasım'da ülkenin kuzeydoğusundaki Nuria kenti yakınlarında eşiyle dağ yürüyüşüne çıkan Audrey Mash adlı kadın, kar fırtınasından geri dönemedi ve vücudu dondu.

Yaklaşık 3 saat sonra bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından helikopterle hastaneye götürülen 34 yaşındaki kadının öldüğü düşünüldü.

Vücut sıcaklığı 20,2 santigrat dereceye kadar düşen ve 6,5 saat kadar kalp atışları duran Mash, hastanedeki iki uzman doktorun müdahalesiyle kurtarıldı.

Yetkililer, hastaneden 11 gün sonra yürüyerek çıkan Mash'ın, sadece el parmaklarında koordinasyon ve uyuşma sorunu olduğunu ve vücudunda kalıcı hiçbir nörolojik hasar oluşmadığını ifade etti.

Eşiyle birlikte 2017 yılından bu yana Barselona'da yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Mash, 3 Kasım'da yaşananlarla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Yetkililer, hipotermi sonucu kalp atışı 6,5 saat duran Mash'ın yaşama döndürülmesinin, İspanya'da ilk olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA