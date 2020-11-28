İspanya'da kadına polis şiddeti
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İspanya'da kadına polis şiddeti

28.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:43
İspanya'da kadına polis şiddeti

İspanya'da polisin, savunmasız halde yerde oturan bir kadına elektroşok vererek gözaltına alması ülkede tepkilere neden oldu.

İspanya'da polisin, savunmasız halde yerde oturan bir kadına elektroşok vererek gözaltına alması ülkede tepkilere neden oldu.

İspanya'nın Barselona kentindeki Sabadell kasabasında 26 Kasım tarihinde Katalonya Özerk Polisi'nin (Mossos d'Esquadra) bir tıp merkezinin önünde 26 yaşındaki bir kadını şok tabancasıyla bayıltarak gözaltına aldı. Görüntüler, sosyal medyada yayılmasının ardından ülkenin gündemine oturdu. İnsan hakları savunucuları, müdahaleyi "endişe verici ve orantısız" olarak nitelendirirken, polis ise eylemin suç olmadığını ve yasalara uygun protokollerin uygulandığını savundu.

Genç kadının, korona virüs protokolleri nedeniyle annesiyle beraber psikiyatri kliniğine girmesine izin verilmediği ve bunun üzerine güvenlik görevlileriyle tartıştığı ve olay yerine polis çağırıldığı iddia edildi.

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Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, kadının tıp merkezine zarar verdiği ve sağlık personeliyle tartıştığı ifade edilirken, memurların kadını sakinleştiremediği için şok tabancası kullanma kararı aldığı aktarıldı. Polis, memurların yasalara uygun olarak belirlenen protokolleri uyguladığını savundu. Özerk Polis Sendikası SAP-FEPOL ise polislerin eylemine destek verdi.

İnsan Haklarını Savunma Merkezi Iridia Direktörü Andres Garca Berrio yaptığı açıklamada, "Kurumsal şiddette endişe verici bir artışı temsil edebilecek bu görüntüleri kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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