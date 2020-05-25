İspanya'da kademeli ve temkinli normalleşme
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İspanya'da kademeli ve temkinli normalleşme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da kademeli normalleşme süreci yavaş, zorlu ve temkinli ilerliyor.

İspanya'da kademeli ve temkinli normalleşme
25.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:29

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da kademeli normalleşme süreci yavaş, zorlu ve temkinli ilerliyor.

Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkisini azaltmak için hükümetin belirlediği ve 4 Mayıs'tan bu yana kentlere göre farklılık göstererek uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme sürecinin çok yavaş ilerlediği görülüyor.

Hükümetin dört aşama olarak belirlediği süreçte, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 53'ü ikinci, yüzde 47'si de üçüncü aşamada bulunuyor.

Salgının en yoğun görüldüğü Madrid ve Barselona ise bugün itibarıyla ikinci aşamaya geçen büyük kentler olarak öne çıktı.

Yeni aşamayla özerk bölgeler içinde şehirler arası dolaşım serbest bırakılsa da bundan muaf tutulan tek kent Barselona oldu.

Barselona'da kente giriş ve çıkışların en az bir hafta daha kısıtlı devam edeceği bildirildi.

İkinci aşamayla birlikte restoran ve kafelerin sadece dış kısımlarını yüzde 50 kapasiteyle açmalarına izin verilse de "karlı olmayacağı veya belirsizlikler olduğu" gerekçesiyle işletmelerin yüzde 70'den fazlası kapalı kalmayı tercih ediyor.

İki büyük kentte bu şartlarda açılan restoranların sahipleri de şu an için kısıtlı personel ile iş başı yaptıklarını, istekli olmalarına rağmen bir o kadar da temkinli hareket ettiklerini söyleyerek, beklentilerinin karşılanmaması halinde yeniden kapanabileceklerini vurguladı.

Ortak kullanım alanlarını kapalı tutmak şartıyla hizmet vermelerine izin verilen otellerin ise neredeyse tamamı kapalı bulunuyor.

Barselona'daki Gremio Otelleri Genel Müdürü Manel Casals, "Sınırların kapalı olduğu, uçuşların olmadığı, şehirler ve bölgeler arası dolaşımın kısıtlı olduğu mevcut durumda otellerin açılması turist getirmez. İkinci aşamada değişen bir şey yok, turistik hareketlilik sıfır. Gidişata bakılırsa Barselona'da otellerin yüzde 75'inden fazlası eylül ayına kadar kapalı kalır." dedi.

Turistlere karantina uygulaması 1 Temmuz'da kalkıyor

Bu arada hükümette Kovid-19'a karşı verilen mücadeleden sorumlu, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ile Turizm, Ticaret ve Endüstri bakanları arasında yapılan toplantıda, ülkeye gelen yabancılar için uygulanan 14 günlük karantinanın 1 Temmuz itibarıyla kaldırılması kararı alındı.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turistlere karantina uygulamasının 1 Temmuz'da sona ereceğini duyurarak, "Gerekli sağlık güvenliği şartlarıyla uluslararası turizm kademeli olarak yeniden başlayacaktır. En zoru geride kaldı. Turistlere hoşgeldiniz demeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkes, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunda.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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