İspanya'da kademeli normalleşmede pazartesiden itibaren yeni aşamaya geçiliyor
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İspanya'da kademeli normalleşmede pazartesiden itibaren yeni aşamaya geçiliyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren yeni aşamalara geçilmesi kararı aldı.

İspanya'da kademeli normalleşmede pazartesiden itibaren yeni aşamaya geçiliyor
22.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:55

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren yeni aşamalara geçilmesi kararı aldı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, pazartesi itibarıyla İspanya'nın tamamının kademeli normalleşmede ilk aşamayı geride bırakacağını, yeni süreçle ülke nüfusunun yüzde 53'ünün ikinci, yüzde 47'sinin üçüncü aşamaya geçmiş olacağını açıkladı.

Hükümetin aldığı kararın, ölü ve vaka sayısındaki yoğunluktan dolayı, ülke genelinde şimdiye kadar ilk aşamada kalan Madrid ve Barselona kentleri ile Castilla y Leon bölgesindeki tartışmaları bitirmesi bekleniyor.

Zira, 11 Mayıs'tan bu yana ikinci aşamaya geçmeyi talep eden Madrid özerk yönetim hükümeti, riskli olduğu gerekçesiyle buna izin vermeyen Sağlık Bakanlığı aleyhine Yüksek Mahkemeye başvuru yapmıştı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, tüm özerk yönetimlerin ve kentlerin en az iki hafta süreyle belirlenen seviyelerde kalmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Kademeli normalleşmeyi dört aşamalı olarak belirleyen hükümet, ülke genelinde bu sürecin haziran sonunda tamamlanmasını öngörüyor.

Olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar uzatıldığı ülkede, dünden itibaren yürürlüğe giren uygulama gereği, engelli veya sağlık sorunu olmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Hükümet, kademeli normalleşme süreci kapsamında, yaş gruplarına göre sokağa çıkış saatlerinin belirlendiği ve çeşitli kısıtlamaların getirildiği olağanüstü halin devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin yeni normalleşme planı şöyle:

İkinci aşamada 400 metrekare büyüklüğe kadar işletmelerin en fazla yüzde 30 kalabalık kapasitesiyle açılmasına, restoran ve barların teraslarının en fazla yüzde 50 doluluk oranıyla hizmet vermesine, özerk yönetim sınırlarında şehirler arası serbest dolaşıma, ortak kullanım alanlarının kapalı olması şartıyla otellerin açılmasına, sanatsal gösterilerin açık alanlarda 200, kapalı alanlarda 30 kişilik maksimum kapasiteyle yapılmasına en fazla 10 kişi olmak koşuluyla aile ve arkadaş toplanmaları ve cenaze törenleri yapılmasına izin veriliyor.

Üçüncü aşamada ise ortak kullanım alanları kapalı olmak şartıyla alışveriş merkezlerinin yüzde 40 kapasiteyle açılmasına, restoran ve barların kapalı alanlarının yüzde 40 doluluk oranıyla ve sadece masaya servisle açılmasına, kreşlerin açılmasına, sinema, tiyatro ve konser salonlarının yüzde 33 kapasiteyle açılmasına, jimnastik salonları ve spor merkezlerinin yüzde 30 kapasiteyle açılmasına, otellerde ortak kullanım alanlarının yüzde 33 kapasiteyle açılmasına, dini ibadet yerlerinde kapasitenin yüzde 50'ye çıkarılmasına, aile ve arkadaş toplanmalarında sayının 10'dan 15'e çıkarılmasına, açık alanda 100 kapalı yerlerde 50 kişiyle sınırlanan düğünlerin yapılmasına, havuzların yüzde 30 kapasiteyle kullanılmasına, sosyal mesafeye uymak şartıyla da plajların açılmasına müsaade ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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