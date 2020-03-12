İspanya'da kabine toplantılarına video konferans çözümü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol bir bakanda korona virüsü tespit edilmesinin ardından kabine toplantılarını video konferans yoluyla gerçekleştirme kararı aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol bir bakanda korona virüsü tespit edilmesinin ardından kabine toplantılarını video konferans yoluyla gerçekleştirme kararı aldı.



Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde küresel bir salgına dönüşen korona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak İspanya'da hükümete sıçrayan virüsün. İspanya Eşitlik Bakanı Irene Monteroya bulaştığı tespit edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bu gelişmenin ardından bugün aldığı kararla tüm kabine toplantılarının video konferans yoluyla yapılacağını açıkladı. Kabineyi bugün kısıtlı şekilde toplayan İspanya Başbakanı, korona virüsüne karşı yeni önlemler alınması ve salgının kontrol altına almak için bugünden itibaren tüm toplantıların video konferans yoluyla yapılmasına karar verdi.



Monteroya'nın da partneri olan Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias'ın da karantina altına alındığını ifade eden Sanchez, tüm bakanların dün testten geçirildiğini bildirdi. İspanyol Başbakanı, test sonuçlarının resmi kaynaklar tarafından açıklanacağını belirtti. - MADRİD

Kaynak: İHA