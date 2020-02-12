İspanya'da işverenler sigara ve kahve molalarını maaştan düşebilecek
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İspanya'da işverenler sigara ve kahve molalarını maaştan düşebilecek

Çalışma saatleriniz boyunca günde kaç defa kahve veya sigara molası veriyorsunuz? İspanya'da çalışanlar, mola haklarından mahrum olma tehlikesiyle karşı karşıya

12.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:15
İspanya'da işverenler sigara ve kahve molalarını maaştan düşebilecek

Çalışma saatleriniz boyunca günde kaç defa kahve veya sigara molası veriyorsunuz? 'da çalışanlar, mola haklarından mahrum olma tehlikesiyle karşı karşıya.


İspanya Yüksek Mahkemesi, çalışanların verdikleri molaların çalışma saatinden sayılamayacağına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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