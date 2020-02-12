İspanya'da işverenler sigara ve kahve molalarını maaştan düşebilecek
Çalışma saatleriniz boyunca günde kaç defa kahve veya sigara molası veriyorsunuz? İspanya'da çalışanlar, mola haklarından mahrum olma tehlikesiyle karşı karşıya
12.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:15
Çalışma saatleriniz boyunca günde kaç defa kahve veya sigara molası veriyorsunuz? İspanya'da çalışanlar, mola haklarından mahrum olma tehlikesiyle karşı karşıya.
İspanya Yüksek Mahkemesi, çalışanların verdikleri molaların çalışma saatinden sayılamayacağına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com