İspanya'da İşkence Gibi Gelenek

İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenek kapsamında atlar alevlerin içerisinden geçirildi. Hayvanları kötülüklerden ve hastalıklardan arındırdığı gerekçesiyle devam ettirilen gelenek yine hayvan hakları savunucularının tepkilerine yok açtı.

İspanya'nın Avila bölgesindeki San Bartolome de Pinares kasabasında 300 yıldır devam eden gelenek kapsamında atlar alevlerin içerisinden geçirildi. Her sene Aziz Anton Günü arifesi 'Las Luminarias' adı ile gerçekleştirilen etkinlik hayvan hakları savunucularının tepkilerine yol açtı. Etkinliğe katılanlar, bölgedeki kilisede düzenlenen törende kutsanan atlarının alevler içinden geçirerek hayvanlarının kötülüklerden ve hastalıklardan arındırdığına inansa da, hayvan hakları savunucuları bu geleneğin hayvanlara zarar verdiğini belirtti.

Tepkiler sebebiyle açıklamada bulunan Belediye Başkanı Maria Jesus Martin Gomez ise, "Size söyleyebileceğim tek şey hayvanlar kesinlikle acı çekmiyor. Hükümet bize bir veteriner tahsis etti, belediye olarak biz de bir tane veteriner kiraladık ki onlar festival boyunca şehir içinde çalışmalar yürütüyor" dedi. Gomez her sene veterinerler tarafından festivale dair rapor hazırlandığını ve şu ana kadar hayvanlara bir şey olmadığını da belirtti. - MADRİD

Kaynak: İHA