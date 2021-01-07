İspanya'da ırkçı şarkılar yapan müzik grubunun üyelerine verilen hapis cezası onandı
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İspanya'da ırkçı şarkılar yapan müzik grubunun üyelerine verilen hapis cezası onandı

07.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:02
İspanya'da ırkçı şarkılar yapan müzik grubunun üyelerine verilen hapis cezası onandı

İspanya'da Yüksek Mahkeme, şarkılarında ırkçı ifadeler kullanan bir müzik grubunun 4 üyesine verilen birer yıl hapis cezasını onadı.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, şarkılarında ırkçı ifadeler kullanan bir müzik grubunun 4 üyesine verilen birer yıl hapis cezasını onadı.

Rock Against Communism grubunun konserlerinde ırkçı şarkılar söylemesinden dolayı 2018 yılında Barselona İl Mahkemesince verilen birer yıl hapis cezasını onayan Yüksek Mahkemenin kararında, söz konusu müzik grubunun bazı şarkılarında ırkçı ve Nazi propagandası yapan sözlerin ifade özgürlüğüne girmediği vurgulandı.

İki yıldan az ceza almalarından dolayı cezaevine girmeyecek müzik grubu üyelerinin nefret suçu nedeniyle mahkeme tarafından belirlenen 1800'er avro para cezasını ödeyecekleri bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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