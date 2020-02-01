İspanya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

01.02.2020 01:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 01:58

İspanya'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakası tespit edildi.

Ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları özerk yönetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki La Gomera adasında koronavirüs şüphesiyle bir hastanede gözetim altında tutulan 5 Alman turistten 1'inde bu virüsün tespit edildiği bildirildi.

Mikrobiyoloji Ulusal Merkezi Carlos III Sağlık Enstitüsü'nde yapılan testlerin sonucu, bir Alman vatandaşında pozitif çıkarken, bunun İspanya'daki ilk vaka olduğu belirtildi.

La Gomera'da gözetim altındaki 5 Alman'dan 2'sinin Almanya'da koronavirüs teşhisi konulan bir kişiyle direkt temasının olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Diğer yandan Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 20 kadar İspanyol vatandaşı Madrid'e getirildi.

Madrid'deki bir askeri hastaneye götürülen İspanyolların, tedbir amaçlı 14 gün gözetim altında tutulacağı açıklandı.

Koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden ülkede bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA