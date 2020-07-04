İspanya'da ikinci dalga paniği: Katalonya'da 200 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
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İspanya'da ikinci dalga paniği: Katalonya'da 200 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle 200 bin kişinin yaşadığı Segria bölgesi karantina altına alındı.

İspanya'da ikinci dalga paniği: Katalonya'da 200 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
04.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:23

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle 200 bin kişinin yaşadığı Segria bölgesi karantina altına alındı.

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga paniği başladı. İspanya'ya bağlı özerk bölge olan Katalonya'da Lleida ilinin 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria bölgesi karantina altına alındı. Katalan Bölge Başkanı Quim Torra yaptığı açıklamada, "Segria'yı Covid-19 enfeksiyonlarında ani bir artış olduğunu doğrulayan veriler nedeniyle kapatmaya karar verdik" dedi.

Yerel saatle 12.00'dan itibaren karantina uygulanmaya başlarken, bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Lleida'da bir önceki güne göre vaka sayısı 3 bin 551'den 3 bin 706'ya yükseldi. İspanya genelinde ise Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 205 bin 545'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 385'e ulaştı. - MADRİD

Kaynak: İHA

Manşet

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