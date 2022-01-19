İspanya'da huzurevinde çıkan yangında 5 yaşlı hayatını kaybetti
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin Moncada ilçesindeki bir huzurevinde çıkan yangında 5 yaşlının hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 11 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin Moncada ilçesindeki bir huzurevinde çıkan yangında 5 yaşlının hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 11 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Valensiya özerk yönetim yetkililerince yapılan açıklamada, elektrik kontağındaki kaçaktan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle yaklaşık 60 kişinin yaşadığı huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.
Kısa sürede binanın içinin dumanla kaplandığı, itfaiye ekipleri gelene kadar içeride kalan 5 yaşlının yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Hastanede tedavi görenlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yerel saatle 23.20'de çıkan ve 01.20'de kontrol altına alındığı aktarılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.