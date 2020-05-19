İspanya'da hükümetin Kovid-19 kararlarına karşı protestolar 10. gününde İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı kararlara yönelik protestolar 10. gününe girdi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı kararlara yönelik protestolar 10. gününe girdi.

Başkent Madrid'de bir mahallede başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilere, muhalefette olan sağ görüşlü partilerin sempatizanları katıldı.

Madrid, Zaragoza, Logrono, Salamanca, Valladolid, Valencia ve Coruna kentlerinde yoğunlaşan gösterilerde "istifa" ve "özgürlük" sloganları atan ve İspanyol bayrağı taşıyan gruplar, tencere ve tavalara vurarak tepkilerini duyurmaya çalıştı.

Madrid'in farklı mahallelerinde gösteri yapan İspanyollar, sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) merkez binası önünde toplanmayı da sürdürdü.

Eylemlerin diğer bir noktası da koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos'un lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias'ın evinin önü oldu.

Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero ise hükümet karşıtı eylemleri şu sözlerle eleştirdi:

"İtalya'da da gösteriler var ama orada insanlar sosyal ihtiyaçlarının karşılanmamasından, yeterli yardım yapılmadığından gösteri yapıyorlar. Burada ise dolaşım özgürlüğü isteniyor. Bu, gerçekte virüsün bulaşması, diğer vatandaşların sağlığıyla oynama özgürlüğüdür. Oysa hükümet için vatandaşların sağlığı her şeyin üzerindedir. İspanya'da özgürlük var, özellikle bu hükümetin DNA'sında tüm tarih boyunca özgürlük mücadelesi var."

Barselona'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti

Kapitalizm karşıtı gruplar tarafından "Sokakları tekrar ele geçireceğiz" sloganıyla Barselona kentinde yapılmak istenen izinsiz gösteriye müdahale eden polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan ve 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali 7 Haziran'a kadar uzatmak isteyen hükümetin sunduğu tezkere, yarın mecliste oylanacak.

İspanya'da açıklanan son verilere göre Kovid-19'dan şimdiye kadar 27 bin 778 kişi hayatını kaybetti, ülkede toplam vaka sayısı 232 bini geçti.

Kaynak: AA