İspanya'da hükümet kurma görüşmelerinden anlaşma çıkmadı

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin ardından Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE), aşırı sol görüşlü Podemos ile yürüttüğü azınlık hükümeti kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez, azınlık hükümeti kurmak için Podemos lideri Pablo Iglesias ile 5. kez bir araya geldi.

Mecliste yapılan ve 1 saat 45 dakika süren Sanchez-Iglesias görüşmesinde anlaşma sağlanamazken, yapılan açıklamalarda taraflar birbirini suçladı.

Anlaşmazsızlığın temelindeki sebep, Podemos'un koalisyon hükümetinde ısrar etmesi ve azınlık hükümeti kurmak isteyen PSOE'nin bu olasılığa tamamen kapıları kapayıp sadece bazı konularda iş birliği yapılmasına sıcak baktığını söylemesi oldu.

Podemos lideri Iglesias, meclis çıkışında gazetecilere yaptığı değerlendirmede "İspanya'nın ihtiyacı olan bir sol koalisyon hükümetidir. PSOE'yi, pozisyonunu daha esnekleştirmek için ikna etmeyi umuyoruz. Tek partili bir hükümet planı, sandıktan çıkan vatandaşların oylarına ters bir yaklaşım. İnanıyorum ki er ya da geç görüşleri değişecektir." dedi.

İsim vermeden basına açıklama yapan Podemos yöneticileri ise PSOE'yi "ülkeyi yeniden erken seçime götürmek istemekle" suçlayarak, Sanchez'in Iglesias'a "Eğer güvenoyuna destek vermezseniz ikinci bir fırsat olmayacak. 10 Kasım'da erken genel seçime gideriz." dediğini iddia etti.

Podemos milletvekilleri, PSOE lideri Sanchez'in azınlık hükümetinin temmuz sonunda güvenoyu alamayacağını ancak sonrasında anlaşma sağlanarak eylülde bir koalisyon hükümeti kurulabileceğini savundu.

Diğer yandan Podemos'un koalisyon hükümeti teklifini kabul etmeyen ve tek alternatifin "dış destekli bir azınlık hükümeti" olduğunu savunan sosyalistler ise Iglesias'ın Sanchez'den başbakan yardımcılığı talep ettiğini ileri sürdü.

PSOE Meclis Sözcüsü Adriana Lastra da gazetecilere açıklamasında, anlaşma sağlanamamasına rağmen Sanchez'in güvenoyu için 22 Temmuz'da hükümet programını mecliste sunacağını söyledi. Lastra, "Başka bir fırsat olmayacak." diyerek temmuz sonunda güvenoyu alınmaması halinde erken genel seçime gidileceğinin ilk sinyalini verdi.

İspanya'da siyasi belirsizlik sürüyor

İspanya'da son 4 yılda 3. kez yapılan genel seçime rağmen ülkedeki siyasi belirsizliği bitirecek sonuç 28 Nisan'da çıkmamıştı. Sosyalistler bir önceki seçime nazaran oy oranlarında ciddi artış elde edip, birinci siyasi parti konumuna gelseler de tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememişti.

Mevcut meclis aritmetiğinde ne sağ ne de sol blok hükümeti kuracak 176 çoğunluğa sahip bulunuyor. Hükümet kurulması için tek alternatif, PSOE ile Podemos'un anlaşması ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin "çekimser" oy kullanması olarak gösteriliyor.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin sonucunda 350 sandalyeli meclisteki dağılım şu şekilde olmuştu:

"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1."

Kaynak: AA