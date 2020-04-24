İspanya'da hükümet, çocukları kızdıran 'kafa karıştırıcı' Covid-19 kararı için özür diledi İspanya'da hükümet, 14 yaş altı çocuklar için getirilen ve birkaç defa değiştirilen yeni karantina kuralları nedeniyle yaşanan 'kafa karışıklığından' ötürü halktan özür diledi

İspanya'da hükümet, 14 yaş altı çocuklar için getirilen ve birkaç defa değiştirilen yeni karantina kuralları nedeniyle yaşanan 'kafa karışıklığından' ötürü halktan özür diledi. Madrid yönetimi, 14 Mart'tan bu yana uyguladığı acil durum halini 9 Mayıs'a kadar uzattı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com