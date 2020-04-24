İspanya'da hükümet, çocukları kızdıran 'kafa karıştırıcı' Covid-19 kararı için özür diledi
İspanya'da hükümet, 14 yaş altı çocuklar için getirilen ve birkaç defa değiştirilen yeni karantina kuralları nedeniyle yaşanan 'kafa karışıklığından' ötürü halktan özür diledi
24.04.2020 06:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:49
İspanya'da hükümet, 14 yaş altı çocuklar için getirilen ve birkaç defa değiştirilen yeni karantina kuralları nedeniyle yaşanan 'kafa karışıklığından' ötürü halktan özür diledi.
Madrid yönetimi, 14 Mart'tan bu yana uyguladığı acil durum halini 9 Mayıs'a kadar uzattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com