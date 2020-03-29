İspanya'da hastaneler Covid-19 hastaları ile dolup taşıyor, insanlar koridorlarda tedavi görüyor Avrupa genelinde en fazla Covid-19 vakasına rastlanan ülkelerden biri olan İspanya'da hastaneler dolup taşıyor.

Avrupa genelinde en fazla Covid-19 vakasına rastlanan ülkelerden biri olan İspanya'da hastaneler dolup taşıyor. 'Şanslı olanlar' yatak ve tekerlekli sandalyelerde yer bulabilirken kimileri odalarda yer kalmadığı için koridorlara serilen ince paspasların üzerinde yatarak tedavi görüyorView on euronews Kaynak: Euronews.com