İspanya'da halktan sağlık görevlilerine son alkış Korona virüsten en fazla etkilenen üçüncü ülke olan İspanya'da halk, Pazar günü son kez balkonlardan sağlık görevlilerini alkışlayacak.

Korona virüsten en fazla etkilenen üçüncü ülke olan İspanya'da halk, Pazar günü son kez balkonlardan sağlık görevlilerini alkışlayacak.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında İspanya, ABD ve Rusya'nın ardından en fazla korona virüs vakasının görüldüğü 3. ülke oldu. Korona virüs ile mücadelede en önde savaşan sağlık görevlilerine destek için ilk kez 14 Mart'ta balkon ve pencerelerinden görevlileri alkışlamaya başlayan halk, son kez balkonlara çıkacak. Korona virüs mücadelesinde hayat kurtaran sağlık görevlilerine alkışlarla teşekkür eden halk, 64 gece süren çabasını Pazar akşamı sonlandıracak. İspanyollar, sağlık görevlilerini son kez dakikalarca alkışlayarak sağlık görevlilerine teşekkür edecek.

Halk, İspanya hükümetinin 14 yaşından büyüklerin sokağa çıkmasına izin vermesinin ardından sağlık görevlilerinin isteği üzerine her gün gerçekleştirdikleri alkışlamayı sona erdirme kararı aldı. Sağlık çalışanları için 64 gün önce başlatılan uygulamanın günden güne sönmesini istemediklerini ifade eden İspanyol Gazeteci Carme Chaparro, "Değerli bir son istiyoruz ve alkışların hergün biraz biraz son bulmasını istemiyoruz. Bu Pazar günü, salgınla mücadele ederek bizi koruyan sağlık çalışanları ve sağlık görevlilerine balkonlarımızdan en iyi ve en uzun saygımızı göstereceğiz" dedi.

İspanya'da bugüne kadar 278 bin 188 korona virüs vakası görülürken, 27 bin 709 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 50 binden fazla sağlık görevlisine de korona virüs bulaştı. - MADRİD

Kaynak: İHA