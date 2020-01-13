İspanya'da hakkında yakalama kararı olan Katalan lider Puigdemont AP'de ilk oturumuna katıldı
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İspanya'da hakkında yakalama kararı olan Katalan lider Puigdemont AP'de ilk oturumuna katıldı

İspanya'da hakkında yakalama kararı bulunan Katalan lider Carles Puigdemont, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olarak Fransa'nın Strazburg kentinde ilk oturumuna katıldı.

13.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:54
İspanya'da hakkında yakalama kararı olan Katalan lider Puigdemont AP'de ilk oturumuna katıldı

'da hakkında yakalama kararı bulunan Katalan lider Carles Puigdemont, Parlamentosu (AP) üyesi olarak 'nın kentinde ilk oturumuna katıldı.


Pazartesi günü öğleden sonra parlamentoya ulaşan Puigdemont'u, bina önünde yüzlerce Katalan bayraklı destekçisi " Puigdemont başkan!" tezahüratıyla karşıladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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