İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor
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İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor

İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da merkezi hükümet ve ülkedeki özerk yönetim hükümetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan maske kullanma zorunluğunun 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılması hususunda anlaştı.

İspanya'da merkezi hükümet ve ülkedeki özerk yönetim hükümetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan maske kullanma zorunluğunun 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılması hususunda anlaştı.

Bölgesel Yönetimler Sağlık Konseyinin yaptığı toplantı sonrasında basına verilen bilgilere göre, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uygulanan maske kullanma zorunluğu, 26 Haziran'dan itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda kaldırılacak.

Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, konserlerde, yaşlı bakım evlerinde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında devam edecek.

Vatandaşların her türlü halde maskelerini yanlarında taşıması zorunlu olacak.

Yarın kararname ile resmileşecek

Başbakan Pedro Sanchez, açık alanda maske kullanımının kaldırılacağını hafta başında yaptığı açıklamada duyurmuştu.

Bakanlar Kurulunun yarın yapacağı olağanüstü toplantıda çıkarılacak kararname ile bu resmileşecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 341 yeni vaka tespit edildi.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı, son 2 gündür olduğu gibi 92 olarak açıklandı.

Salgından toplam can kaybı 80 bin 748'e, vaka sayısı 3 milyon 773 bin 32'ye ulaştı.

Hükümet, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

Aşılama süreci

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiği İspanya'da verilen rakamlara göre, nüfusun yüzde 31,9'unda (15 milyon 138 bin 439 kişi) aşılama süreci tamamlanırken; en az bir doz aşı olanların sayısı 23 milyon 772 bin 29'u (nüfusun yüzde 50,1'i) buldu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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