İspanya'da günde ortalama 32 Amerikalı cinsel saldırıya uğruyor: ABD'den 'önlem alın' uyarısı geldi

06.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:40

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bu hafta yapılan açıklamada İspanya'ya gidecek olan Amerikan vatandaşları cinsel taciz ve tecavüz riskine karşı önlem alma konusunda uyarıldı.



Uyarı, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın ülkede son beş yıl içerisinde turizm veya eğitim amaçlı gelen Amerikalılara karşı taciz ve tecavüzlü saldırı vakalarında artış yaşandığını duyurmasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle