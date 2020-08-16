İspanya'da göstericiler Kovid-19 önlemlerini maske takmayarak protesto etti
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İspanya'da göstericiler Kovid-19 önlemlerini maske takmayarak protesto etti

İspanya'nın başkenti Madrid'de maske kullanma zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek için gösteri düzenlendi.

İspanya'da göstericiler Kovid-19 önlemlerini maske takmayarak protesto etti
16.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:32

İspanya'nın başkenti Madrid'de maske kullanma zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Madrid'in merkezindeki Colon Meydanı'nda toplanan kalabalık, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri protesto etti.

"Demokratik Direniş" adlı örgütün sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrılarla düzenlenen gösteriye katılanların çoğunluğu, ülke genelinde zorunlu olmasına rağmen maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymazken polisin müdahalede bulunmaması dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının "siyasetçiler ve basın tarafından ortaya atıldığını ve uydurma" olduğunu savunan göstericiler, "Suçlu değiliz, nefes almak istiyoruz", "Özgürlük", "Testler sahte, pozitifler sahte", "Televizyonlar manipüle ediyor" yazılı dövizler taşıdı.

İspanyolların esas sorununun işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu savunan göstericiler, "Kovid-19 önlemleri kaldırılarak ekonominin önünün açılmasını" istedi.

İspanyolların ünlü şarkıcılarından Miguel Bose de sosyal medya hesabından göstericilere destek veren ve Colon Meydanı'ndaki eyleme katılacağını söyleyen video paylaştı.

İspanya'da yeni vakalardaki artış

Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 Ağustos'taki son verilere göre toplam vaka sayısı 342 bin 813 olurken salgından 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son iki haftadır hızla artan yeni vaka sayıları, verilen son rakamlarda günde 3 bini buluyordu.

Sağlık Bakanlığı, hafta sonları Kovid-19 verilerini güncellemese de ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinden Katalonya 1044, Bask 610, Aragon 482, Endülüs 455, Navarra 160 ve Murcia 140 yeni vakanın son 24 saatte bölgelerinde tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, artan vaka sayısından dolayı 14 Ağustos'ta aldığı kararla, ülkedeki disko ve barların kapatılması, sosyal mesafenin garanti edilemediği açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasını da içeren 11 ek önlem açıklamıştı.

Diğer yandan, resmi verilere göre, İspanya'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olan ve şimdiye kadar 87 bin 967 vakanın tespit edildiği, 8 bin 481 kişinin salgından hayatını kaybettiği Madrid'de yarından itibaren toplu PCR testlerine başlanacak.

Madrid Özerk Yönetimi, salgının yoğun olduğu mahallelerde 15-49 yaş grubundakilere her gün 1000 PCR testi yapılarak önlemlerin artırılacağını duyurdu.

Bask Özerk Yönetimi kaynakları da yarından itibaren bölgede "acil sağlık durumu" ilan edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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