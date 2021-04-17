İspanya'da gönüllü itfaiyeci, 1,4 kilometrekare ormanlık alanı 'egosu için' yaktı
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İspanya'da gönüllü itfaiyeci, 1,4 kilometrekare ormanlık alanı 'egosu için' yaktı

İspanya'da gönüllü itfaiyeci, 1,4 kilometrekare ormanlık alanı 'egosu için' yaktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İspanya'da gönüllü itfaiyeci Luis Trueba, yangın söndürme çalışmalarında ön sırada yer almak ve 'egosunu tatmin etmek için' benzin dökerek 1,4 kilometrekare ormanlık alanın yanmasına neden oldu.

İspanya'da gönüllü itfaiyeci Luis Trueba, yangın söndürme çalışmalarında ön sırada yer almak ve 'egosunu tatmin etmek için' benzin dökerek 1,4 kilometrekare ormanlık alanın yanmasına neden oldu. Mahkemeye çıkarılan Trueba, 3,5 yıl hapis ve 158 bin Euro (1 milyon 528 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Olay, İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria'da ormanlık alanların bulunduğu Sierra de Alcomba bölgesinde 2019'un Şubat ayında meydana geldi. Sivil Koruma Gönüllü Hizmeti kurumunun başkanı ve gönüllü itfaiyeci Luis Trueba, yangın söndürme çalışmalarında ön sırada yer almak ve 'egosunu tatmin etmek için' benzin dökerek 1,4 kilometrekare ormanlık alanın yanmasına neden oldu. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yangını Luis Trueba'nın başlattığı ortaya çıktı.

BAŞTA SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Luis Trueba, soruşturma kapsamında yangını kendisinin başlattığına dair elde edilen verilere karşı çıkarak suçlamaları reddetti. Trueba'yı ele veren ise aracındaki GPS oldu. Yapılan incelemelerde, Trueba'nın yangın çıkan bölgedeki 7 farklı alana gittiği ve buralarda yangını başlattığı ortaya çıktı. Trueba, çıkarıldığı mahkemece 3,5 yıl hapis ve 158 bin Euro para cezasına çarptırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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