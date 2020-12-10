İspanya'da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 3 ölü, 23 yaralı
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İspanya'da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 3 ölü, 23 yaralı

10.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:44
İspanya'da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 3 ölü, 23 yaralı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Badalona kentinde, göçmenlerin yaşadığı bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Badalona kentinde, göçmenlerin yaşadığı bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Katalonya Özerk Yönetimi'nden yapılan açıklamada, dün gece başlayan ve hızla büyüyen yangında 3 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği binadan yaralı çıkartılan 23 kişiden 7'sinin hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Söz konusu binanın terk edilmiş durumda olduğu ve burada 10 yıldır göçmenlerin yaşadığı belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, uygunsuz koşullarda yaşayan göçmenlerin çoğunun, ülkede kaçak yaşadığı belirtildi.

Görgü tanıkları, yangın sırasında göçmenlerden bazılarının pencere veya çatıdan atlayarak kendilerini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Diğer yandan bölgeye giderek incelemelerde bulunan Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Pere Aragones, mağdur olan tüm göçmenlerin Acil Sosyal Barınma Merkezine götürüldüğünü ve temel ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Elektriğin olmadığı binada çok fazla eski mobilya ve yatak bulunduğunu anlatan Afrikalı bir göçmen, yangının yakılan bir mumdan çıkmış olabileceğini iddia etti.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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