15.10.2019 18:30

İspanya'da gemide ölen eski astsubay için tören düzenlendi

KOCAELİ – İspanya'da 2'nci kaptan olarak görev yaptığı gemide ayağına halat dolanması sonucu geçirdiği iş kazasında hayatını kaybeden eski astsubay için Gölcük'te tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Muharrem Çimen (65), İspanya açıklarında çalıştığı gemide ayağına halat dolanması sonucu geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Vefat eden Çimen'in cenazesi işlemleri sonrasında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere'ye getirildi. Değirmendere Merkez Cami'nde düzenlenen askeri cenaze töreninin ardından Çimen'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aydın'a gönderildi.

Kaynak: İHA