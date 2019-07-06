İspanya'da geleneksel boğa festivaline karşı yarı çıplak protesto

İspanya'da geleneksel boğa festivaline karşı yarı çıplak protesto

İspanya'da geleneksel boğa koşusunun yapıldığı San Fermin Festivali bir grup yarı çıplak aktivist tarafından protesto edildi.

İspanya'da geleneksel boğa festivaline karşı yarı çıplak protesto

İspanya'da geleneksel boğa koşusunun yapıldığı San Fermin Festivali bir grup yarı çıplak aktivist tarafından protesto edildi.

Pamplona kentindeki belediye binası öününde toplanan AnimalNaturalis eylemcileri, 'boğaların eziyet edilerek öldürülmesinden' dolayı festivalin sonlandırılması çağrısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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